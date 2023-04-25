Войска РФ начали применять танки Т-14 "Армата" для ведения огня по позициям ВСУ – СМИ

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ВС России начали применять новейшие танки Т-14 "Армата" для ведения огня по позициям противника в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В прямых штурмовых действиях эти боевые машины пока не участвовали. Уточняется, что танки Т-14 "Армата" в зоне спецоперации получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.

По информации источника агентства, экипажи танков с конца прошлого года проходили боевое слаживание на полигонах в одной из народных республик Донбасса, а впервые танки "Армата" опробовали в боевых условиях в Сирии.

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