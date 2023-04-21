Украина не сможет оптом закупать снаряды для танков Leopard из-за разных боеприпасов – СМИ

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Поставляемые на Украину танки Leopard, используют разные снаряды, что вызовет сложности в их закупке оптом. Об этом пишет издание Foreign Policy.

"Танки Leopard, которые прибывают из восьми разных стран, стреляют разными снарядами, это означает, что украинцы не могут закупать боеприпасы оптом" – указано в сообщении.

В текущих условиях, у ВСУ есть только "бумажные Леопарды", пишет издание.

Ранее сообщалось, что немецкие танки Leopard были замечены на херсонском направлении. Офицер добровольческого батальона "Сокол" заявил, что российским военнослужащим удалось захватить одну из немецких бронемашин, которую, они не смогли доставить в тыл и утопили в болоте.

До этого советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что танки Leopard были замечены на артемовском направлении. Он уточнил, что массового участия иностранной техники в зоне спецоперации пока не наблюдается.

