Российские войска захватили под Херсоном немецкий танк Leopard

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Немецкие танки Leopard были замечены на херсонском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера добровольческого батальона "Сокол" с позывным Бык.

Он добавил, что танки неоднократно обстреливали блокпосты. Офицер сообщил, что российским военнослужащим удалось захватить одну из немецких бронемашин.

"Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте. <...> "Леопарды" здесь, они уже в гостях", – сообщил военнослужащий.

Кроме того, по его словам, российские солдаты зафиксировали применение со стороны ВСУ немецких зенитно-ракетных комплексов. Предположительно, ими управляли наемники из Германии.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что танки Leopard были замечены на артемовском направлении. Гагин пояснил, что российские войска смогут с легкостью ликвидировать БТР с помощью отечественного вооружения. Бронезащита иностранной техники оставляет желать лучшего, заявил он.

Бывший начальник генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы заявил, что танки Leopard, которые получают Вооруженные силы Украины, не стали "чудо-оружием", их переоценили.

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