Экс-разведчик США Риттер заявил, что РФ сожжет западную технику в случае наступления ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российская армия ликвидирует западную технику в случае наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Несмотря на высокие характеристики немецких танков Leopard и американских Abrams, их можно ликвидировать стандартными противотанковыми управляемыми ракетами (ПТРК) "Корнет" и танками Т-90, уверен бывший военнослужащий.

"Они не непобедимы и существуют уже очень давно. Это не какая-то новейшая техника, с которой незнакомы русские. Они готовились сражаться с этими танками десятилетиями, и у них есть противотанковые системы, созданные поражать такие машины", – сказал Риттер в опубликованном на YouTube-канале US Tour of Duty интервью.

Вместе с тем экс-разведчик добавил, что российская армия "прекрасно уничтожает военную технику НАТО".

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что власти РФ располагают информацией о возможном приближающемся наступлении ВСУ. При этом, по его словам, к подобному уже готовы специалисты Генштаба РФ. Сотрудники просчитывают предстоящие действия ВСУ и принимают решения.



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