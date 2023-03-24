Медведев сообщил о подготовке Генштаба к возможным наступательным операциям ВСУ

Фото: ТАСС/AP/Evgeniy Maloletka

Генштаб России готов к возможным наступательным операциям Украины. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Они (ВСУ. – Прим. ред.) готовятся к наступательным операциям, это тоже всем известно. Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения", – цитирует его РИА Новости.

Ранее политик, комментируя поставки вооружений Киеву со стороны Запада, предупредил о ядерном апокалипсисе. При этом подобное, по словам Медведева, может и не состояться. Однако "всадники Апокалипсиса уже в пути и продолжают свое движение", сообщил он.

Анализируя вероятность столкновения сильнейших армий мира, зампред СБ РФ заявил, что победителей в нем не будет. Однако последствия такого столкновения окажутся "чудовищными", уверен он.



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