Медведев назвал США врагом России

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

США являются вражеским государством, которое пытается причинить России максимальный вред, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

"Они наши конкуренты, а сейчас, прямо скажем, враги. Соединенные Штаты Америки – наши враги", – цитирует Медведева ТАСС.

При этом он обратил внимание, что, в отличие от стран Евросоюза, у США последовательная позиция. По его словам, Вашингтон пытается причинить максимальный вред России и по возможности разделить страну.

Он добавил, что США хотят "как можно жестче посадить на свою иглу Европу, чтобы те не трепыхались". При этом европейские руководители, по его словам, не могут принимать решения в пользу европейцев, а принимают их или в пользу отдельных политических группировок, соперничающих друг с другом, или в пользу американцев.

Ранее Медведев заявил, что Украина является частью России. Однако, по его словам, РФ приходилось долго мириться с "выдуманными границами".

Он указал на то, что исключением являются лишь отдельные области, которые были присоединены в результате Второй мировой войны. По мнению зампредседателя, западные страны просчитались, поскольку отказывались верить в готовность РФ начать спецоперацию на Украине.

Медведев подчеркнул, что некоторые сообщества, выступающие на мировой арене, а также государства понимают только язык силы. Вести с ними переговоры не имеет смысла, резюмировал он.

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