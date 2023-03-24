Медведев заявил о высоких шансах распада США

Фото: kremlin.ru

Предположения о распаде РФ не соответствуют реальности, у Соединенных Штатов гораздо больше шансов развалиться, чем у России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

По его словам, прогнозы о развале России составлены так, чтобы соответствовать ожиданиям американского руководства. Дело в том, отметил Медведев, что некоторые западные политики хотят этого для РФ, поэтому и "подверстывают под это все сценарии". Такие люди есть и среди тех, кто покинул Россию, отмечает Медведев.

"Вы знаете, есть один аналитик, который <...> напрогнозировал распад Соединенных Штатов Америки в 2023 году. Фамилия его – Дмитрий Анатольевич Медведев. Я думаю, что степень вероятности этого прогноза уважаемого аналитика не более высокая, чем степень вероятности тех прогнозов (о распаде РФ. – Прим. ред.)", – цитирует его ТАСС.

Зампред Совбеза тем не менее подчеркнул, что его прогноз хоть и был шутливым, но строился на реальном положении дел в США. Исходя из этого, он уверен, что у Штатов предпосылок развалиться сегодня гораздо больше, чем у России.

Ранее бывший офицер США Скотт Риттер, комментируя текущую международную ситуацию, заявил, что Владимир Путин жестко ответил западным государствам за попытку развалить страну в 1990-е годы. По его словам, Путин любит свою страну и хочет создать новую Россию, лишенную недостатков СССР.

Медведев заявил, что Россия обладает достаточным количеством вооружений

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