Экс-разведчик США заявил, что Путин жестко ответил Западу на попытку развалить Россию

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин жестко ответил западным государствам за попытку развалить страну в 1990-е годы. Об этом рассказал бывший офицер США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Dive with Jackson Hinkle.

По его словам, американская сторона после распада СССР хотела "добить" Россию в экономической и политической сферах. Кроме того, Вашингтон пытался навязать новому государству олигархат.

"Путин – это тот парень, который пришел и сказал: "С нас хватит, Россия поднимется на ноги". Он очень любит свою родину, гордится победой в Великой Отечественной войне, но также и хочет создать новую Россию, в которой будут устранены все недостатки, существовавшие в Советском Союзе", – поделился Риттер.

Бывший разведчик также рассказал, что противостояние на Украине подошло к финальной фазе. По его словам, на этом этапе российские войска лишат ВСУ снабжения.

У Украины постепенно заканчиваются боеприпасы, считает Риттер. В связи с этим Владимир Зеленский просит Запад поставить еще оружия, аргументируя это тем, что конфликт может перейти и на другие государства.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!