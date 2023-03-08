В Крыму назвали лишение Украины выхода к морю условием безопасности РФ

Фото: ТАСС/Архип Верещагин

Чтобы обеспечить безопасность новых регионов России, в том числе Крыма, необходимо лишить Украину выхода к морю. Такое мнение в беседе с РИА Новости озвучил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Демилитаризация без взятия под контроль Одессы и лишения Украины выхода к Черному морю будет неполной. Никакой другой вариант не даст гарантированной безопасности ни нам, ни новым регионам РФ", – сказал он.

Кроме того, по его мнению России следует взять под свой контроль Запорожье, Днепропетровск и даже Киев, поскольку они расположены по обе стороны Днепра, а делить города – не российский метод.

"Намечается линия "Киев – Одесса", к востоку от которой мы никому ничего оставлять не имеем права", – подытожил парламентарий.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российские войска взяли под полный контроль восточную часть Артемовска.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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