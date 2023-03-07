Эскалации конфликта на Украине способствует "невидимая рука" Вашингтона – Песков

Фото: Минобороны РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло.

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов о том, насколько план Китая по разрешению украинского кризиса повлияет на ситуацию в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что РФ с большим вниманием относится к мнению КНР на этот счет, однако на сегодняшний день ничего не указывает на возможность мирного урегулирования конфликта.

"Продолжается специальная военная операция, никаких предпосылок для перехода этой ситуации в какое-то мирное русло нет, поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путем дальнейшего проведения СВО", – объяснил Песков.

Представитель Кремля также указал на то, что США прикладывают все усилия для продолжения боевых действий. Он напомнил, как китайская сторона ранее обратила внимание на то, что переговоры по Украине неоднократно срывались из-за "невидимой руки". Песков считает, что Вашингтон и есть эта "невидимая рука".

Ранее Китай опубликовал предложения по урегулированию украинского кризиса. В плане, предложенном КНР, содержались призывы к прекращению огня и боевых действий, а также отказ от односторонних санкций.

Единственным путем для урегулирования кризиса на Украине в Китае считают диалог и переговоры.

В свою очередь, глава МИД КНР Цинь Ган обвинил США в лицемерии, указав на необоснованно разное отношение Вашингтона к суверенитету Украины, а также Китая в случае с Тайванем.



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