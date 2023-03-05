СМИ узнали о планах Запада по разделу Украины

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Западные государства хотят завершить противостояние на Украине с помощью мирных переговоров, допуская вместе с этим раздел государства на две части. Таким мнением поделился обозреватель Ноа Ротман в National Review.

"Энтузиазм Запада в отношении украинского вопроса продолжит снижаться до тех пор, пока правительство Зеленского (Владимир Зеленский, президент Украины. – Прим. ред.) не поставят перед свершившимся фактом. В этот момент Украина будет буквально разделена, причем с одобрения ее так называемых сторонников", – заявил Ротман.

По словам журналиста, ВСУ демонстрируют свою слабость, не оказывая ВС РФ необходимого сопротивления. Ротман считает, что бойцы украинской стороны не могут выйти на границы Украины 1991 года.

Обозреватель отметил, что операция по контрнаступлению и захвату Донбасса и Крыма обойдутся западным союзникам очень дорого, так как эти мероприятия потребуют значительного количества боеприпасов и техники, а также поддержки с воздуха.

Аналитик считает, что Москва не оставит новые территории, в связи с чем реалистичность приобрел сценарий по разделу Украины после дипломатических переговоров. По мнению Ротмана, Германия, Франция и США согласятся с этим, однако государства Прибалтики и Польша с трудом одобрят подобные итоги.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц назвал условия для гарантий безопасности Украины. По его словам, западные государства готовы их организовать после наступления мира.

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