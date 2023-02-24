Макрон и Шольц призывали Зеленского начать переговоры с Россией – СМИ

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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц обращались к лидеру Украины Владимиру Зеленскому с призывом начать переговоры с Россией. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Wall Street Journal.

"Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц заявляли украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что ему нужно начать мирные переговоры с Москвой", – пишет газета.

По сведениям источников, данный разговор состоялся, когда политики встречались в Париже в начале февраля.

После данной встречи, Макрон заявил, что исключает передачу истребителей Киеву в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что в дальнейшем истребители все же могут быть переданы на Украину.

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