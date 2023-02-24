Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей СВО – Небензя

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Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей СВО, сообщает ТАСС со ссылкой на слова постпред РФ при ООН Василия Небензя.

"Мы неоднократно заявляли, что готовы вести переговоры о том, как цели нашей СВО могут быть реализованы мирными способами", – сказал Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине.

По его словам, схемы с другими сценариями даже не будут рассматриваться.

Он также подчеркнул, что китайский план по урегулированию кризиса на Украине является искренними усилиями на пути к миру.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем.

По словам официального представитель МИД РФ Марии Захаровой, Москва разделяет соображения Пекина. Она отметила, что Россия привержена принципам соблюдения Устава ООН, кроме того, считает, что "безопасность одной страны не должна укрепляться в ущерб безопасности другой".

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