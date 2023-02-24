В МИД заявили, что Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МИД России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала комментарий в связи с публикацией МИД КНР предложения по урегулированию украинского кризиса, в котором содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, а также отказ от односторонних санкций.

"Мы высоко ценим искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами", – отмечается в сообщении.

По словам Захаровой, Москва разделяет соображения Пекина. Она отметила, что Россия привержена принципам соблюдения Устава ООН, кроме того, считает, что "безопасность одной страны не должна укрепляться в ущерб безопасности другой". Также, дипломат добавила, что любые несанкционированные ООН ограничительные меры являются нелегитимными.

"Это грубый инструмент недобросовестной конкуренции и экономической войны", – подчеркивает представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что из вышесказанных соображений Москва выдвинула в конце 2021 года предложение по заключению договора, гарантирующего безопасность между США и РФ. А тажке было выдвинуто Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов Организации Североатлантического договора.

Дипломат подчеркнула, что предложения от России были отвергнуты странами Запада.

Представитель МИД отметила, что касательно украинского кризиса, Россия открыта к достижению целей специальной военной операции политико-дипломатическим путем, что подразумевает отмену поставок Киеву вооружения и наемников, кроме того, завершение боевых действий.

Также Украина должна вернуться к нейтралитету, признать новые территориальные реалии, ликвидировать все угрозы, которые исходят с украинской территории.

"Гражданам Украины, включая русскоязычное население и представителей нацменьшинств, должны быть гарантированы все неотъемлемые права, в том числе право говорить и учиться на родном языке", – отмечается в комментарии Захаровой.

По словам дипломата, Киев должен отменить незаконные ограничения, а также отозвать политизированные иски в международных судебных инстанциях.

Захарова отметила, что двигаясь по предложенному пути, будет достигнут справедливый и устойчивый мир.

Представитель МИД добавила, что основным препятствием для мирного урегулирования конфликта является указ президента Украины Владимира Зеленского о "невозможности" переговоров с Владимиром Путиным.

Согласно указу украинского лидера, Россия должна была вывести свои войска с новых территорий РФ – Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины.

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что для начала переговоров необходимо, чтобы западные страны и украинские власти сложили оружие.

Он подчеркнул, что только в таком случае могут начаться обсуждения на базе новых геополитических реалий.

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