В Женеве идут переговоры по ситуации вокруг Украины – МИД Швейцарии

Фото: ТАСС/LAURENT GILLIERON/EPA

В Женеве сейчас проходят переговоры по ситуации вокруг Украины. Об этом в интервью газете Le Temps сообщил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

По его словам, пока они идут не на очень высоком уровне. Сам же процесс организован в условиях "максимальной осмотрительности".

Он также высказался относительно готовности Швейцарии к посредничеству в урегулировании конфликта. Кассис отметил, что тут основное значение имеет готовность участниц конфликта к такого рода диалогу.

"Мы всегда предлагаем наши добрые услуги, однако вопрос состоит в том, чтобы знать, что с этим сделают обе стороны – как Россия, так и Украина", – сказал министр.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Запад и Украины должны прекратить обстрелы российских городов и сложить оружие, если они хотят переговоров с Москвой.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!