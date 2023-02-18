Киев по указке Вашингтона сам заблокировал переговоры, которые инициировал – Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Украина сама заблокировала переговоры с РФ, на которых Киев настаивал в первые недели после начала спецоперации. Об этом РБК сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня о прекращении огня на Украине и проведении переговоров. При этом, подчеркнула Захарова, Киев заблокировал переговоры под руководством Соединенных Штатов.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что России и Украине необходимо прекратить боевые действия и как можно скорее начать мирные переговоры.

При этом США, Евросоюз и НАТО также должны выйти на переговорный процесс с РФ, считает Цзюнь. Предметом разговора между ними должны стать способы создания эффективной и прочной архитектуры общей безопасности.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что переговоры по Украине начнутся тогда, когда Киев будет к этому готов.

Он также заявил, что конфликт на Украине не должен завершаться через переговоры, добавив, что Россия может просто завершить спецоперацию и вывести свои войска.

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