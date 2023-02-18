В США заявили, что переговоры по Украине начнутся тогда, когда Киев будет готов к этому

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Переговоры по Украине начнутся тогда, когда Киев будет к этому готов. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает ТАСС.

По его словам, руководство РФ не демонстрирует готовности к переговорам. Кирби также заявил, что конфликт на Украине не должен завершаться через переговоры, добавив, что Россия может просто завершить спецоперацию и вывести свои войска.

Он добавил, что Соединенные Штаты продолжают работу над изучением возможности организации мирных переговоров.

О том, что России и Украине необходимо прекратить боевые действия и как можно скорее начать мирные переговоры, заявил ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. При этом, по его словам, США, Евросоюз и НАТО также должны выйти на переговорный процесс с РФ

До этого Кирби сообщил, что Соединенные Штаты будут приветствовать отправку другими странами истребителей Киеву. Он добавил, что США не диктуют своим партнерам, какие виды вооружений передавать Украине, а также в какие сроки это необходимо сделать. По словам Кирби, это суверенное решение каждого государства.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Киевом ударов по военным объектам в Крыму. По ее словам, Вашингтон считает эти объекты "законными целями" Украины.

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