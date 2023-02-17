В США заявили, что будут приветствовать отправку другими странами истребителей Киеву

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Соединенные Штаты будут приветствовать отправку другими странами истребителей Киеву. Однако сам Вашингтон не дает никаких обещаний по такому роду помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби.

Он добавил, что США не диктуют своим партнерам, какие виды вооружений передавать Украине, а также в какие сроки это необходимо сделать. По словам Кирби, это суверенное решение каждого государства.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты в данный момент не обучают украинских пилотов использованию истребителей.

Кроме того, по словам Джона Кирби, власти США не будут говорить о гипотетической поддержке действий Украины в адрес Крыма.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Киевом ударов по военным объектам в Крыму. По ее словам, Вашингтон считает эти объекты "законными целями" Украины.

Вместе с тем обозреватель Дэниел Депетрис в своей статье для Newsweek отметил, что американские власти не поддержат президента Украины Владимира Зеленского с намерением захватить Крым, поскольку опасаются начала войны с Россией.

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