Нуланд заявила, что США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму

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Соединенные Штаты поддерживают нанесение Киевом ударов по военным объектам в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

По ее словам, Вашингтон считает эти объекты "законными целями" Украины. Кроме того, Нуланд заявила, что Украина не будет в безопасности без как минимум демилитаризации Крыма.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что Соединенные Штаты активно не подталкивают Киев к попытке занять Крым. По его словам, подобная попытка стала бы пересечением "красной черты", что может повлечь за собой серьезный ответ со стороны России.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби также заверил, что США не призывают Украину наносить удары вглубь территории России.

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