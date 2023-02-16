Блинкен дал понять, что США активно не подталкивают Украину к попытке занять Крым – СМИ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что Соединенные Штаты активно не подталкивают Киев к попытке занять Крым. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые со словами госсекретаря.

Так, по заявлению Блинкена, попытка Украины занять Крым стала бы пересечением "красной черты", и она может повлечь за собой серьезный ответ со стороны России.

Ранее СМИ сообщали о том, что Киев готов использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму. Уточнялось, что в правительстве Великобритании обсуждался вопрос, сколько ракет Лондон сможет передать на Украину.

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что за любой атакой на Крым со стороны иностранных государств последует неизбежное возмездие.

При атаке на Крым неизбежно возмездие с использованием любого оружия – Медведев

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