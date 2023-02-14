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Соединенные Штаты решили сражаться с Москвой для уничтожения России, тем самым выбрав чрезвычайно опасный путь борьбы и конфронтации с РФ. Таким мнением поделился бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

Макгрегор отметил, что за подобными планами Вашингтона стоят большие деньги, поскольку в России огромное количество ресурсов на триллионы долларов, в том числе нефть, газ, сельское хозяйство, минералы и прочее.

Также экс-советник Пентагона напомнил, что Запад в 90-е годы прошлого века уже пытался "украсть о России все, что можно". Однако затем благодаря политике президента Владимира Путина, который вернул РФ стабильность и достоинство, эта попытка провалилась, сообщил Макгрегор.

Ранее экс-советник главы Пентагона предсказал скорую ликвидацию 30 тысяч наемников ВСУ Россией. По словам Макгрегора, поставляемые Западом объемы вооружения также не смогут изменить ход событий на Украине.

До этого Макгрегор высмеял президента Польши за призыв помочь Киеву захватить Крым. На фоне подобных заявлений бывший военнослужащий предположил, что польский лидер злоупотребляет галлюциногенными веществами и что подобным образом Польша намерена ввязать в конфликт НАТО по пятой статье устава.

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