Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России (ВС РФ) в ближайшее время ликвидируют 30 тысяч наемников с Запада, воюющих на стороне Украины. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"30 тысяч иностранцев в рядах украинской армии не дадут никакой разницы. Все они скоро будут уничтожены в предстоящих событиях", – сообщил он в интервью, размещенном в блоге на YouTube.

По словам Макгрегора, поставляемые Западом объемы вооружения также не смогут изменить ход событий на Украине.

До этого американский полковник в отставке сообщил, что Украина находится под угрозой исчезновения. По его словам, основной проблемой страны является демографический кризис, спровоцированный оттоком населения из-за конфликта. С начала спецоперации страну покинула примерно четверть населения, сообщил Макгрегор.



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