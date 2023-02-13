20:26Политика
Экс-советник главы Пентагона предсказал скорую ликвидацию 30 тыс наемников ВСУ Россией
Фото: Минобороны РФ
Вооруженные силы России (ВС РФ) в ближайшее время ликвидируют 30 тысяч наемников с Запада, воюющих на стороне Украины. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
"30 тысяч иностранцев в рядах украинской армии не дадут никакой разницы. Все они скоро будут уничтожены в предстоящих событиях", – сообщил он в интервью, размещенном в блоге на YouTube.
По словам Макгрегора, поставляемые Западом объемы вооружения также не смогут изменить ход событий на Украине.
До этого американский полковник в отставке сообщил, что Украина находится под угрозой исчезновения. По его словам, основной проблемой страны является демографический кризис, спровоцированный оттоком населения из-за конфликта. С начала спецоперации страну покинула примерно четверть населения, сообщил Макгрегор.
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