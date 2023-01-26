Американский полковник заявил об отчаянии Вашингтона из-за действий РФ на Украине

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США оказались в отчаянии из-за решения Владимира Путина провести спецоперацию на Украине для защиты интересов России. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

"Мне кажется, что мы много всего делаем из-за отчаяния. <…> Когда руководство в Вашингтоне решило спровоцировать войну против России, она просто ответила тем, что начала защищаться", – сказал он.

По мнению Макгрегора, Россия решила положить конец агрессии против себя, когда увидела армию Украины, готовящуюся к нападению. Он уточнил, что после начала спецоперации, усилия Запада по экономической изоляции России не принесли результатов.

Полковник также отметил грамотные действия ВС РФ. Он заявил, что войска РФ стали укреплять позиции на юге и проводить ограниченные операции, чтобы заманить ВСУ.

"Это привело к невероятным потерям украинских силовиков", – резюмировал Макгрегор.

Ранее Макгрегор заявил, что Соединенные Штаты видят близость поражения Украины. По его мнению, в США призывают европейских союзников к отправке все большего количества военной техники, только чтобы затянуть боевые действия.

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