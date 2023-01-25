Экс-советник главы Пентагона заявил, что в США осознают близость поражения Украины

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Соединенные Штаты видят близость поражения Украины и призывают европейских союзников к отправке все большего количества военной техники, чтобы затянуть боевые действия. С таким заявлением выступил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.

"Я думаю, они (власти США. – Прим. ред.) чувствуют, что это пропащее дело. Украинцы неминуемо двигаются в сторону поражения, и они пытаются понять, как можно продлить эти страдания, как затянуть боевые действия", – заявил он.

Макгрерор считает, что Вашингтон не хочет допустить полного фиаско на Украине. Именно этим объясняется давление США на европейские страны, в особенности на Германию, в вопросе поставок военной техники Киеву.

По мнению полковника, американцы призывают к решениям, которые с юридической точки зрения можно расценивать как "вооруженную агрессию".

"Но, я полагаю, что немцы в настоящий момент заинтересованы в том, чтобы прекратить это", – заключил он.

Ранее Макгрегор заявил, что США недооценили Россию. Он отметил, что Белому дому не удалось обмануть Москву и усилить ВСУ, поскольку рассуждения о том, что положение российских вооруженных сил якобы является плачевным, оказались далеки от действительности.

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