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Москва помешала США создать плацдарм для агрессии против России в Донбассе и на востоке Украины. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник армии США Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

"Мы работали годами, чтобы построить колоссальную армию из ста тысяч человек лишь с одной целью: нанести удар по России и превратить Восточную Украину в платформу (для этого – ред.)", – сказал он.

Полковник утверждает, что Россия, видя действия Запада, была вынуждена действовать превентивно и нейтрализовать угрозу для себя.

Ранее Макгрегор заявил, что передача Украине зенитных ракетных комплексов Patriot – жест, который поможет оправдать США в глазах украинцев после поражения их армии. По его словам, политика Вашингтона по отношению к Украине является полным безумием без шансов на успех.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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