Пентагон подтвердил, что обучение ВСУ стартует на следующей неделе в Оклахоме

Фото: ТАСС/Zuma

Соединенные Штаты со следующей недели начнут обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) применению комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Учения пройдут на базе Сухопутных войск ВС США "Форт-Силл" в Оклахоме. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, его слова передает ТАСС.

Он отметил, что в период обучения будут подготовлены от 90 до 100 военнослужащих ВСУ.

Также Райдер сообщил о проведении на следующей неделе в Германии заседания контактной группы Запада по военной помощи Киеву. По его словам, на него отправятся министр обороны США Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов американских вооруженных сил генерал Марк Милли.

Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах раздумывают над передачей на Украину современных бронетранспортеров Stryker. Авторы опубликованной в Politico статьи предполагают, что передача Киеву мощных бронемашин может означать дальнейшую передачу танков.

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