В ООН прокомментировали решение США, ФРГ и Франции передать Украине БМП

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В ООН не стали отвечать на вопрос о том, как в секретариате всемирной организации оценивают решение США, Германии и Франции передать Киеву боевые машины пехоты.

Соответствующий вопрос был задан журналистами представителю генсека ООН Стефану Дюжаррику в ходе брифинга. Вместо ответа на него он заявил, что Организацию Объединенных Наций уже неоднократно спрашивали о поставках оружия "тем или иным способом".

"Наша цель, то, что мы хотели бы увидеть – это завершение этого конфликта", – приводит его слова ТАСС.

На этой неделе президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц распространили итоговое совместное заявление, в котором указывалось, что Вашингтон предоставит Киеву БМП Bradley, а Германия – Marder. За день до этого во Франции заявили, что собираются отправить на Украину колесные танки AMX-10 RC.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что БМП Bradley войдут в пакет военной помощи, общий объем которого превысит три миллиарда долларов.

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