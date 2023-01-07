Запад подтвердил неготовность к мирному урегулированию конфликта на Украине – СМИ

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Новая военная помощь Украине свидетельствует о том, что Запад поддерживает Киев в вопросе потенциального наступления в предстоящие месяцы и готов к "еще одному кровавому году". Об этом со ссылкой на аналитиков сообщает газета The New York Time.

По мнению немецкого эксперта в области внешней политики Ульриха Спека, решение о предоставлении военной помощи говорит о неготовности Запада к мирным переговорам в скором будущем, а также демонстрирует "снижение фактора страха" в отношении возможной эскалации.

Аналитики предполагают, что объявление о предоставлении Киеву американских боевых машин пехоты M2 Bradley, немецких БМП Marders и французских бронеавтомобилей AMX-10 свидетельствует об изменении курса в Вашингтоне, Париже и Берлине относительно отправки на Украину тяжелых и более опасных вооружений.

"Украинцы планируют проводить больше наступательных операций <...>, поэтому им важно получить более совершенные боевые машины пехоты", – приводит издание слова военного аналитика Института исследований внешней политики Роба Ли.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США выделят Украине очередной пакет военной помощи объемом свыше трех миллиардов долларов, куда войдут БМП Bradley и самоходные гаубицы.

Различные средства на сумму 2,8 миллиарда долларов будут предоставлены напрямую из запасов Пентагона. Еще 225 миллионов долларов потратят на долгосрочное укрепление военного потенциала Украины и модернизацию ее вооруженных сил.



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