США выделят Киеву новый пакет военной помощи объемом более 3 млрд долларов

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Власти США выделят Украине очередной пакет военной помощи объемом свыше трех миллиардов долларов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге.

По ее словам, таким образом, Штаты покажут свою продолжающуюся неизменную поддержку способности Украины защищать себя. Различные средства на сумму 2,8 миллиарда долларов будут предоставлены напрямую из запасов Пентагона.

В пакет войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley и самоходные гаубицы. Еще 225 миллионов долларов потратят на долгосрочное укрепление военного потенциала Украины и модернизацию ее вооруженных сил. Также новый пакет включает 682 миллионов долларов для партнеров Вашингтона на восточном фланге НАТО для предоставления им вооружений.

Ранее подполковник американской армии Дэниел Дэвис выразил мнение, что Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским ответил молчанием на его просьбу предоставить Киеву как можно больше бронетехники.

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