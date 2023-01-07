Глава Минобороны Украины признался, что ВСУ выполняют миссию НАТО

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Украинские военные, участвуя в конфликте с Россией, выполняют миссию НАТО, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Они (НАТО. – Прим. ред.) не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие", – сказал он в эфире телеканала "1+1".

По словам Резникова, западные политики постоянно напоминают Украине, что она является "реальным щитом", который "прикрывает весь цивилизованный мир".

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новый пакет военной помощи Украине с американской стороны, заявил, что такое поведение США означает лишь то, что они намерены бороться с Россией до последнего украинца, а судьба народа этой страны Штаты не волнует.

До этого экс-офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что целью США является не поддержка Украины, а нанесение ущерба России. По его словам, Вашингтон не дает возможности Киеву победить, а позволяет лишь "сражаться до последнего украинца", что является "чистым злом".

Западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В проекте бюджета США на 2023 год предусмотрена помощь Киеву почти на 45 млрд долларов

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