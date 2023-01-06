Антонов прокомментировал решение США передать Киеву БМП Bradley

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Решение Вашингтона о передаче Киеву боевых машин пехоты Bradley подтверждает, что Соединенные Штаты и не собирались прислушиваться к призывам России учесть опасные последствия, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат подчеркнул, что поставками оружия Штаты подстрекают Украину к новым "ужасным деяниям", а об "оборонительном характере" передаваемых Киеву вооружений уже давно нет и речи.

Решение направить Украине новый пакет военной помощи прямо указывает на то, что США не хочет политического урегулирования ситуации, подчеркнул глава дипмиссии.

"Ни у кого не должно оставаться сомнений, кто несет ответственность за затягивание нынешнего конфликта. <...> Даже объявленный нами в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество здесь называют попыткой взять передышку", – приводит слова посла РИА Новости.

Антонов подчеркнул, что такое поведение США означает лишь то, что они намерены бороться с Россией до последнего украинца, а судьба народа Украины Вашингтон не волнует.

Ранее американские СМИ сообщали, что БМП Bradley могут включить в новый пакет военной помощи Украине уже на этой неделе. Данную информацию журналистам подтвердил один из представителей администрации Соединенных Штатов.



США намерены направить больше военных на Украину для усиления контроля за оружием – СМИ

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