00:06Политика
Байден подтвердил, что США рассматривают возможность поставки БМП Bradley на Украину
Фото: depositphotos/etienjones
Администрация США рассматривает возможность поставок Киеву боевых машин пехоты Bradley. Об этом заявил американский лидер Джо Байден во время беседы с журналистами в Кентукки, передает ТАСС.
Отмечается, что президент Соединенных Штатов утвердительно ответил на соответствующий вопрос репортеров. Эту информацию также подтвердил пресс-пул Белого дома.
В конце декабря агентство Bloomberg сообщало, что США рассматривают возможность отправки на Украину боевых машин Bradley как части нового пакета военной помощи.
В статье уточнялось, что окончательное решение об отправке БМП еще не принято. Кроме того, источники отмечали, что неизвестно, когда Киев начнет использовать боевые машины в случае передачи.
США и другие западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
США намерены направить больше военных на Украину для усиления контроля за оружием – СМИ
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