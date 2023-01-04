Белый дом предоставит Украине в ближайшее время новую военную поддержку

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США хотят в скором времени передать украинской стороне новую военную помощь. В Вашингтоне не ожидают скорого прекращения сражений на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"На востоке (Украины) бои в последние несколько недель были особенно интенсивными. Думаю, нам следует ожидать, что такие боевые действия будут продолжаться еще довольно долгое время, поэтому мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере безопасности", – цитирует его ТАСС.

Кирби также заявил, что после наступления холодов сражения не только не прекратились, а лишь усилились. Вашингтон считает, что российская сторона продолжает перекидывать войска на восток Украины.

До этого подполковник американской армии Дэниел Дэвис выразил мнение, что Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским ответил молчанием на его просьбу предоставить Киеву как можно больше бронетехники.

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