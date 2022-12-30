США знают, что Зеленский разворовывает финансовую помощь Киеву – бывший премьер Украины

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США знают, что президент Украины Владимир Зеленский разворовывает финансовую помощь Киеву. Об этом бывший премьер Украины Николай Азаров заявил в интервью Youtube-каналу "Мрия".

"Это элементарно разворовывается, никто этого не скрывает, все об этом знают", – заявил он.

По словам Азарова, об этом известно и американцам. Однако, считает экс-премьер, США закрывают глаза на это до тех пор, пока Зеленский выполняет задачу по нанесению ущерба России.

Политик заявил, что у президента Украины возникнут проблемы, если палата представителей в конгрессе решит провести аудит помощи Киеву. Азаров считает, что похищенными могут оказаться более чем два десятка миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что в рамках очередного пакета военной помощи США возможно предоставят Киеву БМП Bradley. Об этом изданию Bloomberg рассказали люди, знакомые с ситуацией.

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