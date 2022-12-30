В США решают о возможности предоставить Киеву БМП – СМИ

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В США задумались над отправкой на Украину БМП Bradley. Об этом со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, сообщает издание Bloomberg.

"США рассматривает возможность отправки на Украину боевых машин Bradley как части нового пакета военной помощи", – указано в сообщении.

В статье уточняется, что окончательное решение об отправке БМП Киеву еще не принято. Кроме того, собеседники издания уточнили, что неизвестно, когда автомобили начнут использовать в случае передачи.

Ранее политический аналитик американского Института Катона Джордан Коэн заявил, что Украина не скоро сможет воспользоваться зенитным ракетным комплексом Patriot, об отправке которого сообщил президент США Джозеф Байден. По словам аналитика, доставка и подготовка системы займут много времени.

США не планирует отправлять специалистов по Patriot на Украину

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