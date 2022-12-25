В США заявили, что ВСУ не смогут использовать ЗРК Patriot ранее весны 2023 года

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Украина не скоро сможет воспользоваться зенитными ракетными комплексами Patriot, полученными от Соединенных Штатов, считает политический аналитик американского Института Катона Джордан Коэн.

"Думаю, что доставка и подготовка этой системы займет много месяцев. Из-за ограниченного предложения, а также стоимости, я не уверен, что он (ЗРК Patriot. – Прим. ред.) будет использован – или, по крайней мере, успешно – раньше конца весны 2023 года", – приводит его слова издание Newsweek.

В свою очередь, генерал США в отставке Марк Хертлинг заявил, что Киеву потребуются месяцы подготовки, прежде чем он сможет использовать данные комплексы. Кроме того, отметил он, ЗРК Patriot не предназначен для защиты всей территории страны.

Хертлинг пояснил, что данные зенитные ракетные комплексы не перемещаются по полю боя. Они устанавливаются для защиты какого-либо стратегического объекта, например такого города, как Киев, сказал он.

На этой неделе президент США Джо Байден подтвердил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому намерение Вашингтона передать Киеву батарею ЗРК Patriot и обучить ВСУ использовать такое вооружение.

Между тем, экс-офицер американской разведки Скотт Риттер считает, что Байден намерен обмануть Зеленского с Patriot, предоставив Киеву устаревшую версию ЗРК, которая не может сбивать современные ракеты.



Украинских военных обучат работе с ПВО Patriot в США – СМИ

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