Экс-офицер американской разведки назвал политику США в отношении Украины "чистым злом"

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

Политика Вашингтона в отношении Украины является "чистым злом". Такое мнение экс-офицер американской разведки Скотт Риттер высказал в интервью Youtube-каналу The Left Lens.

"Американская политика по Украине – не про творение добра, не про помощь кому-либо. Она про то, чтобы позволить целой нации умереть", – заявил он.

По его мнению, целью США является не поддержка Украины, а нанесение ущерба России. По словам Риттера, Вашингтон не дает возможности Киеву победить, а позволяет лишь "сражаться до последнего украинца".

Риттер считает, что подобная политика США по Украине – "определение чистого зла", а все, кто подобное реализует, являются его пособниками.

Ранее сообщалось, что американская корпорация RAND опубликовала доклад с описанием стратегии США в случае эскалации противостояния с Москвой. Согласно документу, Вашингтон не только не заинтересован в прекращении боевых действий, но и хочет обострения в зоне конфликта.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!