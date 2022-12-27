Россия обладает силой, чтобы противостоять США и закончить конфликт на Украине – СМИ

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Россия демонстрирует силу для долгого противостояния Западу и Украине в военной сфере и сфере экономики. Об этом со ссылкой на аналитиков пишет китайское издание Global Times.

"Россия показывает свою решительность и силу для долгосрочного противостояния не только Украине, но и США и другим западным странам не только в военной области, но и в экономике", – указано в статье.

Аналитики считают, что в 2023 году Россия может предпринять решительные действия для завершения специальной операции. При этом, они не исключают и дальнейшей эскалации конфликта.

В издании считают, что американские политики не будут менять свою позицию в отношении России из-за принятой на Западе точки зрения. Однако, аналитики отмечают, что ухудшение экономической ситуации и смена общественного мнения могут привести к снижению поддержки Украины западными странами.

Ранее глава МИД КНР Ван И назвал отношения Китая и России крепкими, как монолит. Он заявил, что Россия и Китай твердо выступают против гегемонии и новой холодной войны.

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