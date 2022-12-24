02:24Безопасность
Путин заявил, что рассчитывает на полное выполнение гособоронзаказа в 2023 году
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что рассчитывает на полное выполнение государственного оборонного заказа в части производства и поставок вооружений, а также военной и специальной техники в 2023 году.
23 декабря президент РФ провел совещание с главами предприятий ОПК в Туле. Он поблагодарил руководителей и коллективы за добросовестный труд и реальный вклад в укрепление обороноспособности страны.
В ходе совещания глава государства также предоставил слово для доклада министру промышленности и торговли Денису Мантурову.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями концерна "Калашников" в Удмуртии.
Министру продемонстрировали новые модели автоматов и снайперских винтовок, высокоточные боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы.
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