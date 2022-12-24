Путин заявил, что рассчитывает на полное выполнение гособоронзаказа в 2023 году

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что рассчитывает на полное выполнение государственного оборонного заказа в части производства и поставок вооружений, а также военной и специальной техники в 2023 году.

23 декабря президент РФ провел совещание с главами предприятий ОПК в Туле. Он поблагодарил руководителей и коллективы за добросовестный труд и реальный вклад в укрепление обороноспособности страны.

В ходе совещания глава государства также предоставил слово для доклада министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями концерна "Калашников" в Удмуртии.

Министру продемонстрировали новые модели автоматов и снайперских винтовок, высокоточные боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы.

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