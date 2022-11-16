ВС РФ получили партию новых РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российские военные получили боевые машины реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", передает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию "Ростех".

Число поставленных машин не уточнялось. Однако, как сообщили в ведомстве, техника была получена ВС РФ в срок.

"Контрактные обязательства по отгрузке современных боевых машин "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" выполнены полностью и в установленный срок. В связи с высокой загрузкой производства на ряде участков сотрудники работают в три смены", – заявил генеральный директор СКБ Сергей Дядькин.

По его словам, ключевой задачей предприятия является оперативная отправка вооружения в рамках выполнения гособоронзаказа.

Уточняется, что "Торнадо-Г" способна поражать в том числе артиллерийские и минометные цели, системы противовоздушной обороны, а также объекты в тылу врага. "Торнадо-C" же применяют для поражения, в частности, на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных установок.

Ранее в "Ростехе" отмечали, что выпуск боевых машин из состава РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" достиг объемов, которых не наблюдалось последние 10 лет.

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