В России в разы увеличили производство РСЗО "Торнадо-С" и "Торнадо-Г"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В России в разы увеличили производство реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и "Торнадо-Г", об этом со ссылкой на госкорпорацию "Ростех" сообщает ТАСС.

Там отметили, что находящийся с 2018 года в стадии банкротства военный дивизион "Мотовилихинских заводов" в связи с возросшими объемами производства перешел на работу в три смены.

"Выпуск боевых машин из состава реактивных систем залпового огня Торнадо-Г и Торнадо-С вырос в разы по сравнению с прошлым годом и достиг объемов, которых не было последние 10 лет", – говорится в сообщении.

В "Ростехе" подчеркнули, что "Мотовилихинские заводы" в полном объеме выполняют гособоронзаказ. В компании проходит модернизация производства, полностью сохранены рабочие места и выплачивается заработная плата.

Ранее сообщалось, что АО "Концерн "Калашников" доработал автомат АК-12 после его применения в рамках специальной военной операции на Украине.

Из новой модели был исключен режим отсечки по два выстрела, а также предусмотрена возможность установки регулируемой щеки приклада и двустороннего управления режима огня.



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