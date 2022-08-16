"Ростех" показал нового боевого робота в действии

Фото: телеграм-канал "Ростех"

Российская госкорпорация "Ростех" продемонстрировала нового боевого робота на базе БМП-3 в действии. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что робот создан для поддержки мотострелковых подразделений на наиболее опасных территориях, например, для ведения огня в плотной застройке города.

Кроме того, у машины есть боевой модуль "Синица", который может просматривать местность на 360 градусов в любое время дня. При этом модуль обладает автоматизированной цифровой системой управления огнем и вооружен 100-миллиметровым орудием с возможностью заряжания ПТУР, а также пушкой и пулеметом.

Ранее в РФ закончились испытания истребителя танков. Сообщалось, что противотанковая пушка представляет собой бронированную гусеничную плавающую машину с мощным артиллерийско-ракетным комплексом.

При этом отмечалось, что по огневой мощи она не уступает танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М и БМП-3.

