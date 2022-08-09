"Ростех" планирует начать поставки вертолетов Ми-171А3 в 2024 году

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Холдинг "Вертолеты России", входящая в "Ростех", планирует начать поставки офшорных вертолетов Ми-171А3 в 2024 году. Об этом сообщил главный конструктор НЦВ "Миль и Камов" Сергей Каюмов.

"На сегодняшний день холдингом заключены соглашения о поставке 27 вертолетов Ми-171А3. Из них 16 машин предназначены для ПАО "Газпром", еще 11 – для авиакомпании "Аврора", – приводит ТАСС слова Каюмова.

Ранее сообщалось, что "Росэлектроника", входящая в "Ростех", разработала электронику, способную заменить импортные компоненты в радиоаппаратуре самолетов Sukhoi Superjet-100 и МС-21. Речь идет о вакуумных высокочастотных выключателях поляризованного типа, предназначенных для высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей радиолокационного и связного оборудования.

До этого глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщил, что самолет МС-21 вскоре поступит в авиапарк компании "Аэрофлот" и займет нишу среднемагистральной авиации. До этого сообщалось, что МС-21 будут выпускать только с отечественным двигателем ПД-14 из-за отказа в поставках импортной силовой установки.

