В РФ закончились испытания истребителя танков

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Государственные испытания модернизированной 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25 завершили в России, заявил первый замглавы госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.

"Ее государственные испытания уже завершены. В ближайшее время мы ожидаем присвоение этому образцу литеры "О1", после чего машина может быть принята на вооружение", – сообщил он РИА Новости.

Как отметил Артяков, противотанковая пушка представляет собой бронированную гусеничную плавающую машину с мощным артиллерийско-ракетным комплексом. Кроме того, она включает в себя множество функций и имеет возможность без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до 3 баллов, одновременно с этим осуществляя стрельбу на плаву. Также 2С25 способна вести боевые действия в высокогорье, в тропическом климате и в болотистой местности.

Он также добавил, что по огневой мощи она не уступает танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М и БМП-3.

"Конкурентов у этой машины нет ни в России, ни в мире", – подчеркнул Артяков.

Главный конструктор НЦВ "Миль и Камов" Сергей Каюмов сообщил ранее, что холдинг "Вертолеты России", входящий в "Ростех", планирует начать поставки офшорных вертолетов Ми-171А3 в 2024 году.