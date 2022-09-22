Ракету "Сармат" оснастили маневрирующими боезарядами

10:59
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Генеральный директор Государственного ракетного центра имени В. П. Макеева Владимир Дегтярь сообщил, что межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" оснащена современными маневрирующими боезарядами.
"Сармат" оснащен самыми современными маневрирующими боезарядами", – передает его слова ТАСС.
Он сообщил, что уникальность ракеты заключается в ее рекордной дальности, скорости и высочайшей точности стрельбы. Кроме того, "Сармат" обладает полной неуязвимостью в процессе преодоления системы противоракетной обороны.
По словам гендиректора организации, ракета может выйти из шахты при любых условиях. Он добавил, что при этом она гарантированно выполнит поставленную задачу.
"И в сегодняшних сложных геополитических условиях это наш надежный щит, главный фактор ядерного сдерживания и гарантия сохранения мира", – отметил Дегтярь.
"Сармат" будет использоваться в качестве замены "Воевода", который был создан в Советском Союзе. По словам гендиректора, разработку уже назвали венцом ракетной техники и инженерным чудом.
Ранее Владимир Путин сообщил, что первый комплекс межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" будет введен на боевое дежурство в конце текущего года.
Путин добавил, что не имеющие аналогов в мире комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 начали поступать в ВС РФ. Он подчеркнул, что российские власти продолжат оснащать вооруженные силы новыми системами вооружения и укреплять их, учитывая появившиеся риски.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: