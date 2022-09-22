Ракету "Сармат" оснастили маневрирующими боезарядами

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Генеральный директор Государственного ракетного центра имени В. П. Макеева Владимир Дегтярь сообщил, что межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" оснащена современными маневрирующими боезарядами.

"Сармат" оснащен самыми современными маневрирующими боезарядами", – передает его слова ТАСС.

Он сообщил, что уникальность ракеты заключается в ее рекордной дальности, скорости и высочайшей точности стрельбы. Кроме того, "Сармат" обладает полной неуязвимостью в процессе преодоления системы противоракетной обороны.

По словам гендиректора организации, ракета может выйти из шахты при любых условиях. Он добавил, что при этом она гарантированно выполнит поставленную задачу.

"И в сегодняшних сложных геополитических условиях это наш надежный щит, главный фактор ядерного сдерживания и гарантия сохранения мира", – отметил Дегтярь.

"Сармат" будет использоваться в качестве замены "Воевода", который был создан в Советском Союзе. По словам гендиректора, разработку уже назвали венцом ракетной техники и инженерным чудом.

Ранее Владимир Путин сообщил, что первый комплекс межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" будет введен на боевое дежурство в конце текущего года.

Путин добавил, что не имеющие аналогов в мире комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 начали поступать в ВС РФ. Он подчеркнул, что российские власти продолжат оснащать вооруженные силы новыми системами вооружения и укреплять их, учитывая появившиеся риски.