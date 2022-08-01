Путин вызвал панику в Британии заявлением о ракетах "Циркон" – СМИ

Фото: kremlin.ru
Заявление президента России Владимира Путина о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в российскую армию вызвали панику во всей Великобритании. Об этом заявил журналист Дуглас Пейшент в статье для газеты Mirror.
В материале поясняется, что гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука.
Ранее Владимир Путин подписал указы об утверждении Корабельного устава Военно-Морского Флота и Морской доктрины Российской Федерации. Церемония состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости перед началом парада ВМФ.
Главный военно-морской парад прошел 31 июля в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами, а также в акватории Большого Кронштадтского рейда. В этом году в нем приняли участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тысяч военнослужащих.
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