Путин анонсировал поставку ВС РФ гиперзвуковых ракет "Циркон" в ближайшие месяцы

Поставка новейших гиперзвуковых комплексов "Циркон" российским вооруженным силам начнется в ближайшие месяцы. Об этом в ходе Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге заявил Владимир Путин.

"Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон", для которых нет никаких преград. <...> Их поставка в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы", – сказал президент.

Глава государства уточнил, что первым на боевое дежурство с новыми ракетами на борту заступит фрегат "Адмирал Горшков". Район несения им службы будет выбран позже с учетом интересов нацбезопасности РФ.

Ранее, перед началом парада ВМФ РФ Владимир Путин подписал указы об утверждении Корабельного устава Военно-Морского Флота и Морской доктрины Российской Федерации. Церемония состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

Главный военно-морской парад прошел 31 июля в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами, а также в акватории Большого Кронштадтского рейда. В этом году в нем приняли участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тысяч военнослужащих.

