Генеральная репетиция Главного военно-морского парада началась в Петербурге и Кронштадте

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Санкт-Петербурге и Кронштадте проходит генеральная репетиция Главного военно-морского парада по случаю Дня ВМФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В акватории Невы и кронштадтского рейда началась генеральная репетиция Главного военно-морского парада. В ней принимают участие более 40 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов. Это, в частности, новейшие надводные корабли, которыми оснащается ВМФ, корабли дальней океанской и морской зоны, серийное строительство которых уже развернуто", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в репетиции задействованы корабли и суда всех российских флотов и Каспийской флотилии, а также катера погранслужбы ФСБ и МЧС. Кроме того, в мероприятии участвуют 42 единицы воздушной техники ВМФ и копия парусного линейного корабля эпохи Петра I "Полтава".
В пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации отметили, что из Баренцева моря в Кронштадт уже прибыл последний корабль – участник парада, многоцелевая атомная подводная лодка "Вепрь".
Главный военно-морской парад пройдет 31 июля в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами, а также в акватории Большого Кронштадтского рейда. В торжественном мероприятии примут участие 36 кораблей и судов, четыре субмарины, семь парусников и более 3,5 тысячи военнослужащих.
Ранее командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов поздравил военнослужащих и ветеранов с предстоящим Днем ВМФ, отметив, что в ходе специальной военной операции Россия установила полный контроль над Азовским морем. По его словам, флот эффективно выполняет все поставленные боевые задачи, продолжая дело победителей ВОВ по уничтожению нацизма.
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