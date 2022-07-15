День Военно-морского флота готовятся отмечать в Петербурге

В Петербурге готовятся отмечать День Военно-морского флота. Первая тренировка парада прошла накануне – репетировали воздушную часть. В небо поднялись вертолеты Ми-8, Ка-29, Ка-27.

В параде, который намечен на 31 июля, примут участие 42 воздушных судна. Будет программа и на воде. Гости увидят новейшую российскую технику. По акватории Невы пройдут более сорока военных кораблей.