Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 10%

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Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военнослужащих на 10%, соответствующий документ был размещен на портале правовой информации.

Размер военной пенсии будет проиндексирован с 1 июня 2022 года.

Закон регламентирует и особенности прохождения службы военными, которые признаны негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья и награждены госнаградами в связи с участием в боевых действиях, а также являются ветеранами боевых действий.

Отмечается, что благодаря нововведениям банки теперь не смогут списывать по исполнительным документам выплаты, которые получают военнослужащие.

Госдума приняла закон об индексации военных пенсий 28 июня. Глава комитета по обороне Андрей Картаполов уточнил, что после того, как он вступит в силу, военные пенсионеры получат перерасчет, как и все находящиеся на пенсии, которым выплата уже была проиндексирована.

Также расширяется список выгодоприобретателей по обязательному госстрахованию в случае гибели военного при исполнении своего долга.

Ранее Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования. Новая организация будет создана путем слияния Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования.

Данную реформу провели в рамках проекта по созданию в стране социального казначейства, основой которого станет объединяющая все существующие в социальной сфере системы цифровая платформа. Благодаря этому государство сможет централизованно управлять всеми социальными выплатами.

